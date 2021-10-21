У звичайному житті зовсім інша: Крістен Стюарт заскочили на прогулянці

У звичайному житті зовсім інша: Крістен Стюарт заскочили на прогулянці

У звичайному житті акторка Крістен Стюарт полюбляє простий і комфортний стиль.

Вчора знаменитість заскочили під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Схоже, кадри не були постановчими, Крістен неспішно прогулювалася вулицею і мала невимушений вигляд.

Одягнена 31-річна Стюарт була в сині прямі джинси, укорочені знизу, білу майку поверх якої одягла кольорову смугасту сорочку з короткими рукавами. На ній також були білі високі шкарпетки і лаковані туфлі-лофери зі шкіри. Крістен доповнила лук декількома каблучками на пальцях, годинником на чорному ремінці, масивним ланцюгом на шиї з кулоном і круглими сонцезахисними окулярами. Волосся акторки було зібране в недбалий високий пучок.

Крістен Стюарт / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили Крістен Стюарт на лондонській прем'єрі фільму "Спенсер", в якому вона зіграла роль принцеси Діани. Тоді на доріжку вона вийшла у вечірній сукні, розшитій камінням та паєтками без бретелей і босоніжках на підборах у відтінку сріблястий металік. У Крістен було розпущене волосся, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі. Прем'єра відбувалася в рамках Лондонського кінофестивалю BFI.

Крістен Стюарт / Associated Press

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