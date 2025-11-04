У зволожувальних масках для обличчя: Джорджина Родрігес показала фото з Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, опублікувала їхнє спільне фото в Instagram, зроблене, судячи з усього, перед сном.

Модель і футболіст зображені у зволожувальних тканинних масках для обличчя. Вони дивляться в камеру і злегка посміхаються — у масці це робити незручно. «На добраніч», — йдеться у підписі фото.

Цікаво, що Роналду, схоже, спить на подушці з шовковою наволочкою — як відомо, їм приписують унікальну властивість — нібито вони запобігають передчасному старінню шкіри та зморшкам.

Зазначимо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

