У звичайному житті любить носити лосини: Кетрін Зету-Джонс сфотографували папараці

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Реклама

Кетрін Зету-Джонс заскочили папараці, коли вона виходила з будівлі в центрі Нью-Йорка. Образ акторки відрізнявся від того, що вона зазвичай носить на публіці, адже вбрана Кетрін була в темно-сині лосини, що обтискали її, і кофту на блискавці з градієнтом і великими оксамитовими зірками на рукавах.

Акторка також доповнила свій образ зручними кросівками, кепкою, окулярами і великою чорною сумкою-хобо.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Волосся в неї було укладене в красиві локони, а на обличчі Кетрін зробила яскравий макіяж. Імовірно, в це вбрання акторка переодяглася після заходу присвяченому серіалу «Венздей», де красувалася перед фотографами в червоній сукні.

Реклама

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images