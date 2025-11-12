- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
У звичайному житті любить носити лосини: Кетрін Зету-Джонс сфотографували папараці
Акторка обирає зручність, коли справа стосується не червоної доріжки.
Кетрін Зету-Джонс заскочили папараці, коли вона виходила з будівлі в центрі Нью-Йорка. Образ акторки відрізнявся від того, що вона зазвичай носить на публіці, адже вбрана Кетрін була в темно-сині лосини, що обтискали її, і кофту на блискавці з градієнтом і великими оксамитовими зірками на рукавах.
Акторка також доповнила свій образ зручними кросівками, кепкою, окулярами і великою чорною сумкою-хобо.
Волосся в неї було укладене в красиві локони, а на обличчі Кетрін зробила яскравий макіяж. Імовірно, в це вбрання акторка переодяглася після заходу присвяченому серіалу «Венздей», де красувалася перед фотографами в червоній сукні.