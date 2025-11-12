ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
245
1 хв

У звичайному житті любить носити лосини: Кетрін Зету-Джонс сфотографували папараці

Акторка обирає зручність, коли справа стосується не червоної доріжки.

Юлія Каранковська
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зету-Джонс заскочили папараці, коли вона виходила з будівлі в центрі Нью-Йорка. Образ акторки відрізнявся від того, що вона зазвичай носить на публіці, адже вбрана Кетрін була в темно-сині лосини, що обтискали її, і кофту на блискавці з градієнтом і великими оксамитовими зірками на рукавах.

Акторка також доповнила свій образ зручними кросівками, кепкою, окулярами і великою чорною сумкою-хобо.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Волосся в неї було укладене в красиві локони, а на обличчі Кетрін зробила яскравий макіяж. Імовірно, в це вбрання акторка переодяглася після заходу присвяченому серіалу «Венздей», де красувалася перед фотографами в червоній сукні.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Образи акторки Кетрін Зети-Джонс (21 фото)

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

245
