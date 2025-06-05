У жилеті, чоботях і мініспідниці з рюшами: Сідні Свіні у кокетливому луку приїхала на ранкове шоу

Сідні Свіні / © Getty Images

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Папараці заскочили Сідні Свіні, коли вона приїхала на ранкове шоу «Доброго ранку, Америко» («Good Morning America») у Нью-Йорку. Вона вийшла з автівки на Таймс-сквер. Дівчина продемонструвала кокетливий лук.

На зірці був чорний приталений жилет із коміром у білу смужку, який відсилав до морської тематики. Верх вона скомбінувала з білою асиметричною плісованою мініспідницею з рюшами, яка підкреслила її стрункі ноги.

Сідні Свіні / © Getty Images

Незважаючи на досить теплу погоду, акторка взула чорні високі чоботи на стійких підборах і доповнила аутфіт чорною сумкою Miu Miu. Сідні розпустила волосся, зробила макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила руки лаконічними каблучками.

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Нагадаємо, Сідні Свіні потрапила під приціл папараці у вбранні від Burberry.