У жилетці та трендовій хустці: "жінка-кішка" Зої Кравіц під прицілом папараці

Зої Кравіц / © Getty Images

Реклама

Акторка Зої Кравіц, яка зіграла у фільмі «Бетмен» жінку-кішку, з’явилася в Нью-Йорку. Дівчину сфотографували папараці у фешенебельному районі, коли вона виходила з готелю The Bowery.

Продемонструвала вона елегантний образ, що поєднував в собі сексуальний лиск, маскулінність і повсякденність. Зої носила чорний укорочений жилет з атласним оздобленням, який доповнила штанами вільного крою із заниженим посадженням та класичним принтом у тонку білу смужку. З аксесуарів вона вирішила вибрати прикрасу на шнурку, яку носила на шиї, сонцезахисні окуляри, а також прикрасила волосся хусткою — головним модним аксесуаром літа 2025 року.

Зої Кравіц / © Getty Images

Наразі Кравіц задіяна у престурі до фільму «Спійманий на гарячому», який розповідає історію талановитого бейсболіста, життя якого руйнується, коли він погоджується доглянути за кішкою сусіда, панк-рокера. Зої грає роль Івонни, дівчини головного героя, яка допомагає своєму партнеру, коли той опиняється втягнутим у злочинний світ Нью-Йорка.

Реклама

Більш детально макіяж акторки показала її візажистка в Instagram.