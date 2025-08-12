ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
100
1 хв

У жилетці та трендовій хустці: "жінка-кішка" Зої Кравіц під прицілом папараці

Стильний вихід акторки привернув багато уваги.

Юлія Каранковська
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Getty Images

Акторка Зої Кравіц, яка зіграла у фільмі «Бетмен» жінку-кішку, з’явилася в Нью-Йорку. Дівчину сфотографували папараці у фешенебельному районі, коли вона виходила з готелю The Bowery.

Продемонструвала вона елегантний образ, що поєднував в собі сексуальний лиск, маскулінність і повсякденність. Зої носила чорний укорочений жилет з атласним оздобленням, який доповнила штанами вільного крою із заниженим посадженням та класичним принтом у тонку білу смужку. З аксесуарів вона вирішила вибрати прикрасу на шнурку, яку носила на шиї, сонцезахисні окуляри, а також прикрасила волосся хусткою — головним модним аксесуаром літа 2025 року.

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

Наразі Кравіц задіяна у престурі до фільму «Спійманий на гарячому», який розповідає історію талановитого бейсболіста, життя якого руйнується, коли він погоджується доглянути за кішкою сусіда, панк-рокера. Зої грає роль Івонни, дівчини головного героя, яка допомагає своєму партнеру, коли той опиняється втягнутим у злочинний світ Нью-Йорка.

Більш детально макіяж акторки показала її візажистка в Instagram.

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

