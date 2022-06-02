Убита горем: Ембер Герд зі сльозами на очах заскочили папараці на виході із зали суду

Джонні Депп виграв суд у ексдружини Ембер Герд. Тепер акторка має виплатити йому компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, що не може її не засмучувати. Адже зустрічний позов міс Герд був на 100 мільйонів проти 50 мільйонів з боку Деппа.

Вчора Ембер Герд заскочили папараці, коли вона покидала будівлю суду округу Ферфакс у Ферфаксі, штат Вірджинія. Одягнена в чорну трикотажну сукню з рукавом три чверті та широким шкіряним поясом на талії Ембер мала пригнічений вигляд і практично зі сльозами на очах виходила з будівлі.

Ембер Герд / Фото: Getty Images

Акторка, яка звинувачувала колишнього чоловіка Джонні Деппа в тиранії та сексуальному насильстві, назвала рішення про відшкодування збитків у розмірі 15 мільйонів доларів колишньому чоловікові "невдачею для жінок" та втратою свободи слова.

Після винесення вердикту в суді Ембер висловила розчарування з приводу низки наслідків рішення присяжних.

Ембер Герд / Фото: Getty Images

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами. Я вбита горем, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційній владі, впливу та впливу мого колишнього чоловіка", — йдеться у заяві Герд після винесення рішення у середу, пише Daily Mail. "Я вважаю, що адвокатам Джонні вдалося змусити присяжних не звертати уваги на ключове питання свободи слова та ігнорувати докази, які були настільки переконливими, що ми виграли у Великій Британії", — заявила Герд.

Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Associated Press

Поразку в суді Ембер вважає втратою її свободи слова.

"Мені сумно, що я програла цю справу. Але мені ще сумніше від того, що я, здається, втратила право, яке, як мені здавалося, я мала, як американка, говорити вільно і відкрито", — заявила Герд.

Тим часом 58-річний Джонні Депп, який виграв справу в суді, подякував шанувальникам за підтримку та добрі слова, які летіли до нього з усього світу.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

"Я сподіваюся, що моє прагнення до того, щоб сказати правду, допомогло іншим, чоловікам і жінкам, які опинилися у схожій ситуації, і що ті, хто їх підтримує, ніколи не здадуться", - сказав актор.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Ембер Герд / Фото: Associated Press

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