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Учасниці з "Холостяка" показали, який мають вигляд без макіяжу

Учасниці з "Холостяка" показали, який мають вигляд без макіяжу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
510
Час на прочитання
1 хв
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Учасниці з "Холостяка" показали, який мають вигляд без макіяжу

Дівчата вийшли до холостяка без косметики на обличчях.

Минулої п'ятниці відбувся четвертий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Господиня будинку того тижня – фінансова аналітикиня Аліна – вирішила, щоб на церемонії троянд всі учасниці з'явилися без макіяжу і в однакових вбраннях.

Тож всі дівчата одягли на церемонію джинси і блакитні сорочки чоловічого крою. На їхніх обличчях був відсутній макіяж, так учасниці продемонстрували головному герою Алексу Топольському свою природню красу.

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Нагадаємо, як і з ким відбувся перший пристрасний поцілунок на проєкті, дивіться тут.

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Дата публікації
Перегляди
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