Учасниця шоу "Холостяк-12" вперше показала свого бразильського хлопця-футболіста

Юлія Кавчук нині живе в Дубаї, де і познайомилася зі своїм коханим.
Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Кавчук – під час постшоу "Життя після проєкту" розповіла про своє особисте життя. Дівчина зізналася, що зустрічається з відомим бразильським футболістом, з яким познайомилася у Дубаї.
А вчора Юля вирішила показати фоловерам свого коханого. В Instagram Stories вона опублікувала відео, на якому вони разом проводять час вдома. Пара мило усміхалася на камеру.
"Ну ладно… Може завтра видалю. Я веселюсь, бо безробітня тепер, а він – працює. Вважаю - ідеально", - написала на відео Кавчук.
І дійсно, сьогодні Юлія вже видалила це сторіз.
Нагадаємо, голловний герой проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський зізнався, чи у стосунках він зараз.
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