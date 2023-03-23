Учасниця "Холостяка-11" у шкіряній мінісукні похизувалася сексуальним декольте

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого образу.

Дівчина позувала на тлі фотозони із великими білими крилами. Анна постала у шкіряній мінісукні на блискавці і з сексуальним декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Анна Гузєєва/Instagram

Вбрання вона доповнила чорними колготами в сітку і чорними ботфортами.

Анна Гузєєва/Instagram

Анна зробила зачіску з локонами і уклала її на один бік, а також макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила довгими лаконічними сережками.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холостяк-11" Джессіка Чегі показала фото з відпочинку у Дубаї. Вона у яскравому купальнику продемонструвала струнку фігуру.

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