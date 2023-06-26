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Учасниця "Холостяка-11" вперше стала мамою і показала фото з новонародженою дитиною

Учасниця "Холостяка-11" вперше стала мамою і показала фото з новонародженою дитиною

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Учасниця "Холостяка-11" вперше стала мамою і показала фото з новонародженою дитиною

Єлизавета Крутікова/Instagram Єлизавети Крутікової

Єлизавета Крутікова народила хлопчика.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Єлизавета Крутікова – вперше стала мамою. У неї народився син. Радісною новиною дівчина поділилася в Instagram.

Ліза опублікувала фото з пологового. На ньому щаслива матуся зазнімкована з новонародженим сином і своїм усміхненим коханим.

Єлизавета Крутікова/Instagram Єлизавети Крутікової / ©
Єлизавета Крутікова/Instagram Єлизавети Крутікової

"24.06.23 - привіт Дені, наш маленький вчитель", –  підписала знімок Єлизавета.

До слова, про свою вагітність Крутікова оголосила у жовтні минулого року, показавши відео, як вона повідомила коханому про свій цікавий стан.

Єлизавета Крутікова/Instagram Єлизавети Крутікової / ©
Єлизавета Крутікова/Instagram Єлизавети Крутікової

Нагадаємо, Єлизавета Крутікова брала участь у романтичному реалітішоу "Холостяк", головним героєм якого був Михайло Заливако.

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