Учасниця "Холостяка-12" екстремально короткою сукнею підкреслила стрункі ноги

Саша Погорєлова з'явилася перед холостяком у спокусливому аутфіті.

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Погорєлова – у дев'ятому випуску на церемонії троянд продемонструвала спокусливий образ.

Оскільки це був тиждень самоуправління, учасниці змогли самостійно обрати для себе луки, які їх найкраще охарактеризують.

"У мене сексуальна зухвалість", – прокоментувала свій аутфіт Погорєлова.

Тож Саша була одягнена в екстремально коротку білу сукню у білизняному стилі, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Олександра Погорєлова/Instagram

Зверху вона одягла чорний жакет, який був трішки довший за сукню. Свій лук Олександра доповнила чорними босоніжками на шпильках. Їй зробили гарне укладання і макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту Катерина Лозовицька обрала для церемонії червону сукню з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.

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