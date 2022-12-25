Учасниця "Холостяка-12" екстремально короткою сукнею підкреслила стрункі ноги

Саша Погорєлова з'явилася перед холостяком у спокусливому аутфіті.
Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Погорєлова – у дев'ятому випуску на церемонії троянд продемонструвала спокусливий образ.
Оскільки це був тиждень самоуправління, учасниці змогли самостійно обрати для себе луки, які їх найкраще охарактеризують.
"У мене сексуальна зухвалість", – прокоментувала свій аутфіт Погорєлова.
Тож Саша була одягнена в екстремально коротку білу сукню у білизняному стилі, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.
Зверху вона одягла чорний жакет, який був трішки довший за сукню. Свій лук Олександра доповнила чорними босоніжками на шпильках. Їй зробили гарне укладання і макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, а інша учасниця проєкту Катерина Лозовицька обрала для церемонії червону сукню з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.
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