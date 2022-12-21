Учасниця "Холостяка-12" мереживною сукнею підкреслила спокусливий бюст і сексуальну фігуру

Марина продемонструвала перед холостяком образ у білій сукні з відвертим декольте.

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – 25-річна косметологиня Марина – опублікувала в Instagram фото свого гарного аутфіту з церемонії троянд.

Перед холостяком дівчина постала у білій мереживній сукні з сексуальною зоною декольте, яка ідеально підкреслила її спокусливий бюст, і накидкою зі шлейфом.

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Вбрання добре облягало звабливу фігуру Марини.

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Волосся її зібрали у високий пучок, зробили макіяж із акцентом на очах і прикрасили вуха сережками-кільцями.

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У дописі Марина поділилася враженнями про тиждень церемонію троянд і побачення з головним героєм Алексом Топольським.

"Церемонія була знов для мене напружена, бо я отримала троянду передостанньою… Що ж таке, скільки старань. Все одно тиждень був чудовий, в мене було два побачення. Хоч і не індивідуальних, але дуже цікавих. Я не стала навіть сваритись за індивідуальне для наступного тижня.

А ось ті, хто з мене сміявся. що я свої побачення виграю і досягаю, влаштували не хилий курятник.

Коли мені вже набридло слухати, я обрала групове. Алекс хотів би щоб воно було веселим.. сподіваюсь ми впораємось", - написала дівчина.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту - Олександра Погорєлова – продемонструвала аутфіт у красивій сукні з блискучим верхом з V-подібним декольте, прозорими рукавами і білим низом.

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