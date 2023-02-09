Учасниця "Холостяка-12" похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами

Учасниця проєкту "Холостяк-12" – Вікторія Варлей – виклала в Instagram новий знімок із фотосесії на пляжі у Маямі.

Віка була одягнена у білий суцільний купальник із чорною облямівкою. На обличчі у неї були сонцезахисні чорні окуляри.

Акторка позувала до фотокамери боком. Вона спокусливо вигнулась і підняла руки догори. Фігура Варлей має ідеальний вигляд – вона струнка і сексуальна.

Вікторія Варлей/Фото photo_milaaa

У коментарях підписники залишили Віці багато компліментів: "Яка фігурка", "Які ноги! Яка засмага!", "Королева", "Афродита", "Богиня", "Ох і неймовірна".

У дописі Варлей залишила міркування про важливість позитивного мислення.

"Негативні думки впливають на якість життя, так в житті трапляються труднощі, помилки, розчарування, але якщо постійно зосереджувати на цьому свою увагу ви ніколи не досягнете успіху. Позитивне мислення- наше психологічне і фізичне здоров'я!

Якщо ви почнете розвивати в собі позитивне мислення, ви зможете конструктивно визнавати свої помилки і реагувати на них з позитивом. Ну наприклад ви розійшлись з хлопцем/чоловіком і ваші думки ведуть вас так: "Що тепер я буду робити, я лишилась одна в 30 років, кому я потрібна, нормальної роботи нема, я ніколи не вийду заміж!" Буває таке? Пропоную подивитись під іншим кутом "Так, наші відносини завершились, це був чудовий досвід. Зараз я нарешті зможу сфокусувати своє життя на собі, для того щоб отримати роботу своєї мрії! Переді мною відкриваються нові двері".

Позитивне мислення допомагає нам тримати у собі надію, віру, зацікавленність. Ніколи не зосереджуйте свою увагу на проблемі- шукайте спосіб цю проблему вирішити! Намагайтеся хоча б іноді протягом дня зупинитись і подумати про щось хороше! Позитивне мислення - щасливе життя!" – написала Вікторія.

Нагадаємо, а інша учасниця шоу "Холостяк" Аліна Єршова продемонструвала струнку фігуру біля басейну у Дубаї.

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