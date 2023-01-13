Учасниця "Холостяка-12" показала, який мала вигляд до схуднення, і розповіла, як їй вдалося скинути вагу

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" Марина Голд опублікувала в Instagram фотоколаж, на якому показала, який вона мала вигляд до схуднення та після.

Марина Голд/Instagram

В дописі Марина зізналася, що мала гормональний збій, і схуднути їй, маючи таку проблему, допоміг спорт.

"Генетика. Ну вже мільйон разів говорено, що пропорції тіла можна змінити. Та кожен раз все одно багато хто списує недоліки фігури на генетику.

Спорт - це єдине, що врятувало мене при гормональному збої. На фото, де я в чорному топі - вага більше, аніж де я в джинсах з бантиком. Що, до речі, за стиль? Ну, щось креативила мала). Звичайно, фото посередині, де я суха, виглядаю найкраще. Але сідниць там майже немає.

Я весь цей час з початку війни дуже активно тренувалась. Я тут, в інстраграм, вже не раз казала, що хочу просушитись. Але поки не приведеш до ладу гормони - то бій з вітряними мельницями. Я вже й забула, як це, коли тримаєш харчування, тренуєшся, а все марно.

Зараз вже все гаразд, як саме я владнала - є в збережених, і тільки потрібен час. На жаль, війна і стрес еміграції зробили своє.

Та якби не спорт, я б цей час могла знов мати фігуру "яблуко", а не наїсти сідниці", - написала дівчина.

Голд також поділилася основними правилами, які допоможуть схуднути:

"налаштуватись. Так, це неймовірно важливо, це як налаштувати камеру і фокус для гарного фото, як заправити авто пальним! Інакше ніяк… або не доїдете до цілі;

робити вакуум або бодіфлекс зранку;

їсти правильний сніданок, щоб не під’їдати весь день зайве;

зменшити порції, кількість солодкої і швидковуглеводної їжі;

правильні тренування - щоб був ефект максимальний, і бажання не закинути".

Нагадаємо, раніше Марина показала пляжне фото, на якому вона спокусливо позувала в леопардових плавках і без ліфа.

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