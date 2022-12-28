Учасниця "Холостяка-12" прийшла на прем'єру українського фільму у мініспідниці і в компанії відомого чоловіка

Саша Погорєлова вперше відвідала світський івент після того, як вона знялася у проєкті "Холостяк".

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Олександра Погорєлова – відвідала допрем'єрний показ української романтичної комедії "Сусідка". Це її перший вихід на подібний захід після того, як вона знялася у проєкті "Холостяк".

Дівчина обрала для події стильний лук. На ній був трикотажний бежевий джемпер і чорна мініспідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Євгеній Ковтуненко і Олександра Погорєлова

Вбрання Саша доповнила чорними чоботами на низькому ходу. Волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж із чорними стрілками і прикрасила шию золотою підвіскою на ланцюжку.

Компанію Олександрі склав учасник проєкту "Холостячка-2" – Євгеній Ковтуненко, який вже добре знайомий зі світськими тусовками. Тому, на нашу думку, дівчина почувалася комфортно поряд із Євгенієм, який її підтримував на заході.

Ковтуненко поєднав у своєму образі чорну водолазку, бежевий піджак, білі штани і світлі черевики.

На прем'єрі також побували учасниці "Холостяка-11" - Анна Гузєєва і Олександра Миколюк.

До слова, у прокат фільм "Сусідка" виходить завтра, 29 грудня. Частина коштів від продажу кожного квитка піде на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, Саша Погорєлова разом із чотирма іншими учасницями шоу "Холостяк" продовжує боротися за серце головного героя Алекса Топольського.

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