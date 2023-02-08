Учасниця "Холостяка-12" у боді і навприсідки позувала на узбережжі Атлантичного океану

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – продовжує тішити фоловерів своїми красивими знімками. В Instagram вона опублікувала нову світлину із фотосесії на узбережжі Атлантичного океану у Маямі.

Позувала Віка навприсідки у чорному закритому боді з довгими рукавами і високою горловиною. Шию вона прикрасила срібним аксесуаром.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Волосся Варлей зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж із акцентом на очах. Вікторія похизувалася стрункими ногами і шовковистою сяйливою шкірою.

У дописі вона поділилася міркуваннями про критику.

"Собака гавкає-караван іде. Я думаю багато хто чув цей вислів, що означає: продовжуй свою справу незважаючи на злобну і безглузду критику на свою адресу.

Повірте, завжди знайдуться люди, які будуть незадоволені тим, що ви робите, які будуть заздрити і злитись, якщо у вас виходить і самий великий потік емоцій ви почуєте від них якщо ви щасливі.

Але люди критикують і намагаються вас зачепити саме через тотальну невпевненість в собі, це дозволяє зміцнити почуття власної важливості та знизити рівень внутрішньої тривоги.

І ще трохи про таких людей, щоб ви розуміли чому не варто звертати на них уваги і продовжувати свою справу. Ці люди настільки сильно себе не люблять і не поважають, що готові присвятити своє життя критиці інших людей, таким чином вони прикривають свої душевні рани і хоча б на короткий час забувають про проблеми в особистому житті, тобто до вас це все немає ніякого відношення. Ну наприклад, ви читаєте пост про те, як хтось з кимось розлучається і як вони там між собою з’ясовують стосунки. Які емоції у вас це викликає? Та особливо ніяких, бо це не ваші стосунки і не ваше розлучення, ви просто випадковий спостерігач, який натрапив на цей пост. Те саме і з людьми які вас критикують або засуджують, це тільки їх справа.

Я сподіваюсь, що прочитавши і усвідомивши все це, ви зрозумієте, що в такому випадку жодна критика або засудження не зможе вас зачепити!" – написала Варлей.

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала фото, на якому вона постала у бежеве боді на тонких бретельках і чорній спідниці з високим розрізом.

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