Учасниця "Холостяка-12" у сукні з прозорою спідницею продемонструвала красивий вечірній образ

Катя з Києва прийшла на церемонію троянд у красивому чорному вбранні.

Одна з фавориток 12-го сезону шоу "Холостяк" – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного вечірнього образу, у якому вона з'явилася на минувшій церемонії троянд.

Катя з Холостяка/Instagram

На дівчині була чорна сукня на одне плече з паєтками, зверху якої була довга прозора спідниця з рюшами. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках.

Катя з Холостяка/Instagram

Образ дівчини доповнили зачіска з локонами і макіяж із чорними стрілками та шоколадною помадою. Елегантні сережки з камінням завершили аутфіт Лозовицької.

Катя з Холостяка/Instagram

Нагадаємо, інша учасниця проєкту - Саша з Харкова - постала на церемонії у чорній обтислій сукні з високим розрізом, оздобленим камінням, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

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