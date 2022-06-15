Учасниця шоу "Холостяк-10" зізналася, чи вільне її серце

Аліна Ляшук в інтерв'ю розповіла про особисте життя.

Учасниця 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Аліна Ляшук в інтерв’ю українській співачці Маші Даніловій зізналася, чи вільне її серце.

Так, вільне. Аліна не має стосунків і вона не поспішає їх розпочинати.

Дівчина також розповіла, які їй подобаються хлопці. Ідеальний чоловік для Аліни має випромінювати шалену енергетику.

"Він має бути найкращий, найвищий і обов'язково мати класне почуття гумору. Мій ідеальний хлопець має випромінювати от таку енергію, що, наприклад, принесли йому склянку води з яскравим лимоном, а він каже: "Вау, оце склянка води, я такого ще не бачив!". Бо знаєш, буває, принесуть устриці якісь найдорожчі чи лобстери за 2 тисячі доларів, а він такий "окей, типу, звичне діло". Отже, мій топ-3: почуття гумору, терплячість, енергійність", - розповіла Ляшук.

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