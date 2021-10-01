Учасниця шоу "Холостяк-11" похизувалася сексуальним бюстом і красивим макіяжем

Джессіка Чегі наробила гарних селфі і потішила ними своїх фоловерів.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, вирішила себе пофотографувати і викласти пікантні світлини в Instagram. І собі за радість, і фоловерам приємно.

На селфі дівчина постала у самому бюстгальтері – бежевому із флористичним принтом. Він ідеально підкреслив сексуальний бюст Чегі. Такими кадрами Джес точно розбурхала уяву підписників.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Крім звабливого декольте, Джессіка продемонструвала красивий професійний макіяж з акцентом на очах. Її образ доповнила зачіска з локонами.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Напевно, Чегі брала участь у якихось зніманнях і їй було шкода одразу змивати мейк (таке траплялося з багатьма дівчатами), тож вона вирішила наробити собі красивих селфі. Для цього навіть вбрання не одягала.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

А переможниця "Холостяка-11" - Анна Богдан - похизувалася сексуальним декольте, розшитим блискітками, у романтичній пудровій сукні.

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