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Учасниця шоу "Холостяк-11" у білосніжній сукні з напівоголеною спиною відсвяткувала свій день народження

Учасниця шоу "Холостяк-11" у білосніжній сукні з напівоголеною спиною відсвяткувала свій день народження

Учасниця шоу "Холостяк-11" у білосніжній сукні з напівоголеною спиною відсвяткувала свій день народження

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Джессіка Чегі продемонструвала чарівний аутфіт, в якому святкувала день народження у столичному закладі на Дніпрі.

Вчора, 5 червня, в учасниці 11 сезону шоу "Холостяк" — Джессіки Чегі – був день народження. Святкувала його вона в одному зі столичних закладів на Дніпрі.

В Instagram дівчина продемонструвала свій святковий образ. Джес позувала на тлі яхти у білосніжній обтислій сукні максі зі шнурівкою ззаду, в якій була схожа на наречену.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

У вбранні була напівоголена спина. Шлейки Чегі спустила з плечей, що додало її луку сексуальності. Сукня чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Ідеально рівне укладання, вечірній макіяж і світлі туфлі завершили ефектний аутфіт Джессіки.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

"Друзі, дякую всім за привітання", - написала дівчина під світлинами.

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Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
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Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)