Учасниця шоу "Холостяк-11" у квітковій мінісукні похизувалася пікантним декольте і стрункою фігурою

Олександра Миколюк похизувалася обновкою.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Миколюк поповнила гардероб черговою літньою новинкою — чорною мінісукнею з червоним квітковим принтом і пікантним декольте від українського бренду Vestiti Bianca.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Вбрання ідеально підкреслило і сексуальну фігуру Саші, і її стрункі ноги.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Свій образ Миколюк доповнила красивим укладанням і макіяжем з акцентом на очах.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Раніше Олександра продемонструвала ефектний лук у шовкій червоній сукні на тонких бретельках, зав'язках і з розрізами з боків. Талію вона прикрасила золотим поясом-ланцюгом. Вбрання красуня поєднала з пітоновими ботфортами.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

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