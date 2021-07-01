Учасниця шоу "Холостяк-11" у квітковій мінісукні похизувалася пікантним декольте і стрункою фігурою

Олександра Миколюк похизувалася обновкою.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Миколюк поповнила гардероб черговою літньою новинкою — чорною мінісукнею з червоним квітковим принтом і пікантним декольте від українського бренду Vestiti Bianca.
Вбрання ідеально підкреслило і сексуальну фігуру Саші, і її стрункі ноги.
Свій образ Миколюк доповнила красивим укладанням і макіяжем з акцентом на очах.
Раніше Олександра продемонструвала ефектний лук у шовкій червоній сукні на тонких бретельках, зав'язках і з розрізами з боків. Талію вона прикрасила золотим поясом-ланцюгом. Вбрання красуня поєднала з пітоновими ботфортами.
Читайте також: У сексуальній білизні і квітах: фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" показала пікантні знімки