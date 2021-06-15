Учасниця шоу "Холостяк-11" відсвяткувала день народження у блискучій сукні з сексуальним декольте

Джессіка Чегі вирішила підкреслити струнку фігуру білою ефектною сукнею.

На початку червня учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" — Джессіка Чегі – відсвяткувала в одному із столичних закладів день народження. Дівчина тільки зараз опублікувала світлини із святкування, на якому було багато інших учасниць проєкту.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Іменинниця цього дня сяяла у білій блискучій сукні з сексуальним декольте та високим розрізом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання вона скомбінувала із золотистими туфлями.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Її аутфіт доповнило ідеально рівне укладання і насичений макіяж очей.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

У дописі Джессіка поділилася враженнями від дня народження.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Це був фантастичний день народження. Я дуже вдячна всім, хто розділив зі мною найщиріші емоції того дня. Я щаслива, що маю таких чудових людей поряд.

Сподіваюся, що вислів: "Як рік зустрінеш, так його і проведеш" стосується не тільки Нового року, а й зустрічі з моїми 26. Адже емоцій з того дня мені вистачить на весь наступний рік", - написала Чегі.

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