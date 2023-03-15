Учасниця шоу "Холостяк-12" у чорній сукні продемонструвала спокусливе декольте і пишні сідниці

Марина Голд любить носити обтислі вбрання, які підкреслюють її сексуальні форми.
Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина Голд продемонструвала фоловерам свій новий сексуальний образ.
Дівчина приміряла чорну обтислу сукню без бретельок, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вона похизувалася, який у цьому вбранні вигляд мають її пишні сідниці.
Головним акцентом в аутфіті Марини було відверте декольте, яке мало спокусливий вигляд.
Голд зробила собі укладання, макіяж із чорними стрілками і завершила лук білою сумкою з логотипом Louis Vuitton.
Нагадаємо, інша учасниця реалітішоу Вікторія Варлей похизувалася стрункою фігурою у купальнику на пляжі.
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