Учасник дуету TamerlanAlena разом з територіальною обороною захищає українську землю

Артист захищає рідну землю від окупантів.
Тамерлан розповів, що вступив до тероборони і вже понад тиждень перебуває у найгарячіших точках Київської області - разом з армією відбиває військову колону окупантів і здійснює евакуацію населення.
Окрім цього, артист організував гуманітарну допомогу до села Білогородка та спільно з мережею одного із супермаркетів запустив допомогу у Києві.
"Я зі своїми братами та сестрами на своїй землі, з рідною Україною. Перемога буде обов’язково за нами, адже за нами правда", - сказав артист.
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