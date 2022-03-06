Учасник дуету TamerlanAlena разом з територіальною обороною захищає українську землю

Артист захищає рідну землю від окупантів.

Тамерлан розповів, що вступив до тероборони і вже понад тиждень перебуває у найгарячіших точках Київської області - разом з армією відбиває військову колону окупантів і здійснює евакуацію населення.

Окрім цього, артист організував гуманітарну допомогу до села Білогородка та спільно з мережею одного із супермаркетів запустив допомогу у Києві.

"Я зі своїми братами та сестрами на своїй землі, з рідною Україною. Перемога буде обов’язково за нами, адже за нами правда", - сказав артист.

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