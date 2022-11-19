Учасник "Холостячки-2" став ведучим соціального проєкту

Учасник і фаворит другого сезону реалітішоу "Холостячка" – Максим Тарапата – став зірковим ведучим нового проєкту на телеканалі "Дом" – "Без зброї".

Це проєкт про тих, хто з початку повномасштабної війни не взяв до рук зброю, але зміг перебудувати своє життя, щоби бути максимально корисними країні.

"В межах проєкту ми детально розбираємося, чим наш герой допомагає країні. Від самого початку — від того, що його спонукало. Кожна програма присвячена одному герою, ми повністю проживаємо з ним день", - говорить Максим.

Учасники "Без зброї" допомагають воїнам на фронті, переселенцям, мешканцям деокупованих територій, людям, які постраждали від російської агресії, чиї будинки зруйновані, хто перебуває під обстрілами, щоб кожен українець відчував взаємну підтримку. Слоган проєкту – "Без зброї, але не беззбройні" — підкреслює внесок у нашу боротьбу тих людей, які сьогодні не на передовій.

До слова, сам Тарапата під час війни волонтерить - він допомагає передусім українцям на деокупованих територіях.

Нагадаємо, у четвертому випуску шоу "Холостяк-12" головний герой Алекс Топольський відправив додому двох дівчат.

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