Учасники "Холостячки" на прем'єрі фільму: Олег похизувався біцепсами і тату, а Вінченцо – красивою усмішкою

Чоловіки вперше відвідали подібний світський захід та поділилися своїми враженнями.
Учасники другого сезону шоу "Холостячка" – Олег Плахотнюк та Вінченцо Дулепа – відвідали прем'єрний показ психологічного трилеру "Минулої ночі у Сохо" режисера Едґара Райта, яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".
Від їхньої появи на заході присутні жінки оживилися і почали перешіптуватися. Таких красунчиків важко було не помітити.
Для чоловіків – це перший світський вихід. У коментарі для Леді.ТСН.ua вони поділилися своїми враженнями.
"Мене вперше запросили на такий захід, коли є така впізнаваність та медійність. Це прикольно", - сказав Вінченцо.
"Я теж вперше, але поки що зіркою не почуваюсь", - додав Олег.
Чоловіки зізналися, що уваги з боку жінок у них побільшало.
"Фотографуються зі мною рідко, але поглядів дуже багато. Люди впізнають і це помітно", - говорить Дулепа.
"Я думаю, що дівчата трішки соромляться до нас підходити, але ми теж соромимося, якщо чесно", - сказав Плахотнюк.
Для прем'єри фільму чоловіки обрали стильні луки. Олег був одягнений у рвані джинси, білу футболку з яскравим принтом, чорно-білий светр, який накинув на плечі, та білі кросівки.
Позуючи нам на камеру, Олег продемонстрував свої сильні м'язисті руки і татуювання, які наче магніт притягували до себе погляди жінок.
Вінченцо поєднав чорний джемпер із темними джинсами та білими кросівками. Від його сліпучо-красивої усмішки та харизми не могло встояти багато дівчат на прем'єрі.
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