Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук та учасниця 13-го сезону «Холостяк» Ксенія Щербач відвідали гала-прем’єру українського фільму «Бачу тебе», яка днями відбулася у столичному кінотеатрі «Оскар». Дівчата зявилися на івенті у стильних луках.

Надін постала у зеленому джемпері з короткими рукавами, чорних штанях-кльош і замшевих гостроносих ботильонах. Аутфіт Головчук доповнила укладанням із локонами, макіяжем із темно-бежевою помадою, золотим годинником і сумочкою.

Надін Головчук

Ксенія була одягнена у стильну коричневу вкорочену шкірянку з гострими плечима, біле боді з пікантним вирізом у зоні декольте і синіх штанях із деніму з поясом. У неї була зачіска з локонами, мейкап із коричневою помадою і манікюр темно-вишневого відтінку.

Ксенія Щербач

Про фільм:

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: в телефоні він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Головні ролі у фільмі зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі стрічка порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій.

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.