Учасниці "Холостяка" у стильних луках позували на прем’єрі фільму "Буремний перевал"

Учасниці "Холостяка-14"

У Києві відбувся прем’єрний показ кіноінтерпретації культового роману Емілі Бронте «Буремний перевал» від режисерки та сценаристки Емеральд Феннелл.

Захід відвідали учасниці реалітішоу «Холостяк-14» — Анастасія Половинкіна, Яна Андрієнко, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина, а також «Холостяка-13» — Аліна Пухальська і Ксенія Щербак. Дівчата продемонстрували на івенті стильні образи.

Яна Андрієнко, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина/Фото Антон Забєльський

Віталій Островський та Анастасія Половинкіна/Фото Антон Забєльський

Аліна Пухальська/Фото Антон Забєльський

Ксенія Щербак/Фото Антон Забєльський

На прем’єру фільму також завітали актори Олександр і Марія Рудинські, Ольга Атанасова, дизайнерка Лілія Пустовіт, художниця Маша Рева, артисти Віталій Островський і Христина Соловій, актори дубляжу, які втілили на екрані Кеті Ерншо і Гіткліфа — Катерина Брайковська та Євгеній Лісничий.

Олександр і Марія Рудинські/Фото Антон Забєльський

Ольга Атанасова/Фото Антон Забєльський

Лілія Пустовіт і Валерія Толочина/Фото Антон Забєльський

Катерина Брайковська та Євгеній Лісничий/Фото Антон Забєльський

Про фільм:

Це історія трагічного й пристрасного кохання Кетрін Ерншоу, яку зіграла неймовірна Марго Роббі та Гіткліфа, якого втілив красунчик Джейкоб Елорді, що кидає виклик часу, умовностям і самим героям. Їхня любов перетворюється на руйнівну силу, що змінює долі всіх довкола. Тут є пристрасть, одержимість і драма, яка не залишить байдужими жодного глядача.

Прокат фільму «Буремний перевал» в українських кінотеатрах триває.