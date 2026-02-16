- Дата публікації
Учасниці "Холостяка" у стильних луках позували на прем’єрі фільму "Буремний перевал"
Дівчата прийшли подивитися на сміливе сучасне прочитання однієї з найвідоміших історій кохання у світовій літературі.
У Києві відбувся прем’єрний показ кіноінтерпретації культового роману Емілі Бронте «Буремний перевал» від режисерки та сценаристки Емеральд Феннелл.
Захід відвідали учасниці реалітішоу «Холостяк-14» — Анастасія Половинкіна, Яна Андрієнко, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина, а також «Холостяка-13» — Аліна Пухальська і Ксенія Щербак. Дівчата продемонстрували на івенті стильні образи.
На прем’єру фільму також завітали актори Олександр і Марія Рудинські, Ольга Атанасова, дизайнерка Лілія Пустовіт, художниця Маша Рева, артисти Віталій Островський і Христина Соловій, актори дубляжу, які втілили на екрані Кеті Ерншо і Гіткліфа — Катерина Брайковська та Євгеній Лісничий.
Про фільм:
Це історія трагічного й пристрасного кохання Кетрін Ерншоу, яку зіграла неймовірна Марго Роббі та Гіткліфа, якого втілив красунчик Джейкоб Елорді, що кидає виклик часу, умовностям і самим героям. Їхня любов перетворюється на руйнівну силу, що змінює долі всіх довкола. Тут є пристрасть, одержимість і драма, яка не залишить байдужими жодного глядача.
Прокат фільму «Буремний перевал» в українських кінотеатрах триває.