Учасниці шоу "Холостяк-14" у стильних луках позували на прем’єрі фільму з Джейсоном Стейтемом

Ірина Кулешина і Надія Авраменко першими подивились захопливий фільм «Самотник».

У Києві відбувся премʼєрний показ екшн-трилеру «Самотник» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Захід відвідали учасниці романтичного реалітішоу «Холостяк-14» — Ірина Кулешина і Надія Авраменко.

Дівчата продемонстрували на івенті стильні луки. Ірина була одягнена у темно-коричневе пальто і трикотажну сукню в тон із високою горловиною та розрізом на спідниці, які скомбінувала з чорними шкіряними високими чоботами. На плечі у неї висіла сумка з фірмовим принтом бренду Louis Vuitton.

На Надії було графітове пальто, чорно-білий довгий шарф, сірий жакет із акцентними рожевими ґудзиками, чорний кроптоп, чорні лосини і шкіряні високі чоботи. Аутфіт вона доповнила бежевою сумкою.

Про фільм:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живе на самоті у віддаленій хатині на шотландському острові, тікаючи від власного минулого. Коли він рятує дівчинку Джессі, це запускає ланцюг небезпечних подій: урядові структури оголошують полювання на нього і на острів прибувають озброєні люди. Ретельно приховане минуле Мейсона знову дає про себе знати. Тож тепер йому доведеться стати на захист дитини й нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять по нього.

В українських кінотеатрах фільм «Самотник» вже відсьогодні, 29 січня.

