Мелані Сі / © Getty Images

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Британська співачка Мелані (Мел) Сі, відома як учасниця культового гурту Spice Girls, відвідала музичний захід Classic Album Sundays у Лондоні. Захід відбувся у Британській бібліотеці у співпраці з National Album Day.

Для виходу у світ 52-річна артистка обрала укорочену футболку Adidas, яка дозволила їй продемонструвати свій підкачаний прес, сірі штани у смужку та кросівки Nike.

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Мелані Сі / © Getty Images

Вечір був присвячений музиці та альбомам, які вплинули на творчість співачки. Мелані Сі та ведуча обговорили її музичну кар’єру та записи, які сформували її як артистку. У рамках зустрічі гості також мали змогу послухати музику та дізнатися більше про її значення для співачки.

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Зазначимо, Мелані (Мел) Сі прославилася у 1990-х роках завдяки гурту Spice Girls, у якому виступала під прізвиськом Sporty Spice. Після розпаду гурту співачка продовжила сольну кар’єру, випустила декілька студійних альбомів і виступала на музичних фестивалях по всьому світу. Мелані Сі також періодично возз’єднується з колишніми колегами з гурту Spice Girls для спільних виступів.

Нагадаємо, раніше Мелані Сі розповіла про тренування, яке допомагає їй залишатися сильною та енергійною після 50 років.

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