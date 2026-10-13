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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Учасниця гурту Spice Girls — 52-річна Мелані Сі — продемонструвала підкачаний прес у бібліотеці

Відома співачка з’явилася на публіці, щоб розповісти про свою творчість.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Мелані Сі

Мелані Сі / © Getty Images

Британська співачка Мелані (Мел) Сі, відома як учасниця культового гурту Spice Girls, відвідала музичний захід Classic Album Sundays у Лондоні. Захід відбувся у Британській бібліотеці у співпраці з National Album Day.

Для виходу у світ 52-річна артистка обрала укорочену футболку Adidas, яка дозволила їй продемонструвати свій підкачаний прес, сірі штани у смужку та кросівки Nike.

Мелані Сі / © Getty Images

Мелані Сі / © Getty Images

Вечір був присвячений музиці та альбомам, які вплинули на творчість співачки. Мелані Сі та ведуча обговорили її музичну кар’єру та записи, які сформували її як артистку. У рамках зустрічі гості також мали змогу послухати музику та дізнатися більше про її значення для співачки.

Зазначимо, Мелані (Мел) Сі прославилася у 1990-х роках завдяки гурту Spice Girls, у якому виступала під прізвиськом Sporty Spice. Після розпаду гурту співачка продовжила сольну кар’єру, випустила декілька студійних альбомів і виступала на музичних фестивалях по всьому світу. Мелані Сі також періодично возз’єднується з колишніми колегами з гурту Spice Girls для спільних виступів.

Нагадаємо, раніше Мелані Сі розповіла про тренування, яке допомагає їй залишатися сильною та енергійною після 50 років.

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