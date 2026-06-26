ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

Учасниця гурту Spice Girls — 52-річна Мелані Сі — вразила своєю фізичною формою

Зірка має просто приголомшливий вигляд.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Мелані Чісхолм

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Для шанувальників Spice Girls 52-річна Мелані Сі (Мелані Чісголм) назавжди залишиться Sporty Spice та найспортивнішою учасницею культового гурту. Незважаючи на те, що від моменту тріумфу гурту минуло вже понад три десятиліття, вона, як і раніше, перебуває в чудовій фізичній формі та продовжує захоплювати шанувальників своєю підтягнутою фігурою і спортивним способом життя.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому продемонструвала, як підтягується, віджимається та виконує болгарські випади у спортзалі під відкритим небом на березі моря.

У коментарях під відео шанувальники співачки були в захваті від її зовнішності та засипали її схвальними коментарями.

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані підтримує чудову спортивну форму завдяки силовим тренуванням, йозі, бігу та функціональним навантаженням. Її підхід до фітнесу еволюціонував від екстремального контролю ваги в роки популярності Spice Girls до усвідомленого, здорового балансу, що допомагає їй залишатися сильною та енергійною.

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про її план тренувань.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie