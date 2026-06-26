Мелані Сі (Мелані Чісголм)

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Для шанувальників Spice Girls 52-річна Мелані Сі (Мелані Чісголм) назавжди залишиться Sporty Spice та найспортивнішою учасницею культового гурту. Незважаючи на те, що від моменту тріумфу гурту минуло вже понад три десятиліття, вона, як і раніше, перебуває в чудовій фізичній формі та продовжує захоплювати шанувальників своєю підтягнутою фігурою і спортивним способом життя.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому продемонструвала, як підтягується, віджимається та виконує болгарські випади у спортзалі під відкритим небом на березі моря.

У коментарях під відео шанувальники співачки були в захваті від її зовнішності та засипали її схвальними коментарями.

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Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Мелані підтримує чудову спортивну форму завдяки силовим тренуванням, йозі, бігу та функціональним навантаженням. Її підхід до фітнесу еволюціонував від екстремального контролю ваги в роки популярності Spice Girls до усвідомленого, здорового балансу, що допомагає їй залишатися сильною та енергійною.

Мелані Сі (Мелані Чісголм)

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про її план тренувань.

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