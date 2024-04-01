Ух, яка: 58-річна Елізабет Герлі у леопардовому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram пікантну світлину, на якому вона постала у пляжному образі.

Акторка позувала перед фотокамерою у леопардовому бікіні із золотистими ланцюжками від власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Зірка продемонструвала струнку фігуру і спокусливе декольте. Навіть важко повірити, що Ліз – 58 років, адже вона перебуває у чудовій фізичній формі.

Герлі зробила хвилясте укладання, нафарбувала губи прозорим блиском і одягла на очі сонцезахисні окуляри.

"Щасливого Великодня! Сподіваюся, у вас не так багато шоколаду, як у мене", – привітала акторка своїх підписників.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у золотій сукні з сексуальним декольте і розрізом сяяла на премії "Оскар".

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