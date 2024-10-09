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Ух, яка: американська модель у мереживній мінісукні і пітонових ботфортах зібралася на вечірку

Ух, яка: американська модель у мереживній мінісукні і пітонових ботфортах зібралася на вечірку

Ух, яка: американська модель у мереживній мінісукні і пітонових ботфортах зібралася на вечірку

Кортні Сікс / Фото: Getty Images

39-річна манекенниця привернула до себе увагу спокусливим образом.

Папараці заскочили на вулицях Лос-Анджелеса американську модель Кортні Сікс, яка продемонструвала ефектний та спокусливий вечірній лук. Вона позувала фотографам разом зі своєю подругою, з якою йшла на вечірку.

Сікс була одягнена у мереживну корсетну мінісукню в комбінації з атласною чорною тканиною з драпуванням, яка прикривала її інтимне місце.

Кортні Сікс / © Getty Images
Кортні Сікс / Фото: Getty Images

Аутфіт Кортні доповнила пітоновими гостроносими ботфортами на високих шпильках, а також чорною крокодилячою сумкою із золотою фурнітурою.

Сікс зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями, червоний манікюр і прикрасила зап'ястя браслетами.

Модель мала стрункий і сексуальний вигляд, тому не залишилася непоміченою на вечірці.

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