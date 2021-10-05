Ух, яка: Анна Добриднєва у спідній білизні сексуально позувала на камеру

Співачка розбурхала уяву фоловерів пікантним луком.

Анна Добриднєва поділилася з шанувальниками в Instagram знімком з відвертої фотосесії.

Перед камерою співачка з'явилася у чорній спідній білизні. Вона спокусливо позувала, стоячи у пікантній позі — на колінах на шкіряному чорно-червоному кріслі у вигляді туфля.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

Зірка похизувалася стрункою сексуальною фігурою.

Свій аутфіт вона доповнила укладанням з локонами, макіяжем з акцентом на очах і довгим рожевим манікюром.

"Стоп-слово: "Продовжуй"", — підписала фото спокусниця Аня.

До слова, Добриднєва готує для шанувальників щось цікаве. Вона виклала у фотоблогу тизер своєї нової відеороботи і заінтригувала фанів. Із нетерпінням чекаємо на прем'єру кліпу.

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