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Ух, яка білявка: британська модель показала сексуальні фото у чорному бікіні

Ух, яка білявка: британська модель показала сексуальні фото у чорному бікіні

Ух, яка білявка: британська модель показала сексуальні фото у чорному бікіні

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі поповнила свій фотоблог черговою порцією гарячих знімків.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продовжує тішити фоловерів своїми пікантними світлинами. Цього разу вона опублікувала в Instagram знімки, на якому продемонструвала новий пляжний лук.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Білявка спокусливо позувала під час відпочинку у чорному бікіні на зав'язках. Чі похизувалася сексуальними вигинами тіла. Вона має ідеальну фігуру, якою просто неможливо не захоплюватися.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій образ Арабелла доповнила хвилястим укладанням, стильними чорними окулярами, золотими прикрасами і молочним манікюром.

А минулого разу модель приймала сонячні ванни у синьому купальнику з тканини жатка.

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