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Ух, яка блондинка: британська модель у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Ух, яка блондинка: британська модель у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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632
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Ух, яка блондинка: британська модель у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі знову потішила фоловерів знімками у купальнику.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram, як на подвір'ї у купальнику пила ранкову каву.

На білявці було чорне бікіні на зав'язках, яку чудово сиділо на її стрункій фігурі, і золоті прикраси.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла також не втратила можливості похизуватися перед шанувальниками своїми пружними і сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Чі – дуже красива дівчина, і її ідеальній фігурі та спокусливим формам можна тільки позаздрити.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі приміряла цікавий суцільний купальник трав'яного кольору із вирізами по боках.

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