Ух, яка блондинка: зірка реаліті у топі зі шнурівкою блиснула сексуальним декольте

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом.

На ній була біла мініспідниця з декоративними білими ґудзиками, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Низ Емма скомбінувала з чорним топом на шнурівці, у якому її пишний сексуальний бюст мав дуже спокусливий вигляд.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт Ернан доповнила чорними шкіряними чоботами на підборах і чорним клатчем Yves Saint Laurent.

Білявка накрутила легкі локони і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки-кільця. Молочний манікюр завершив лук Емми.

Нагадаємо, Емма Ернан у мініатюрному бікіні мандаринового кольору похизувалася стрункою фігурою.

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