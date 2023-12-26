Ух, яка: британська модель у червоному бюстгальтері похизувалася сексуальним бюстом

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини, на яких вона похизувалася спокусливим образом.

Арабелла позувала на камеру біля стіни у червоному комплекті, який складався із гарного бюстгальтера, мініспідниці і оперних рукавичок. Дівчина продемонструвала сексуальний бюст, плаский живіт і стрункі ноги.

Арабелла Чі

Чі зробила укладання, закинувши волосся на один бік, ніжний макіяж і прикрасила шию підвіскою на золотому ланцюжку.

Арабелла Чі

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася сексуальною фігурою у мініатюрному бікіні апельсинового відтінку.

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