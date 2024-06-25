Ух, яка: британська модель у леопардовому бікіні похизувалася сексуальними грудьми

Меган Бартон Генсон засмагала на пляжі у купальнику з "хижим" принтом.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон поділилася в Instagram пікантним фото з відпочинку.
Білявка приймала сонячні ванни на пляжі і сфотографувалася. Одягнена вона була у гламурне леопардове бікіні з рюшами на ліфі і зав'язками на плавках. Руку вона прикрасила золотими браслетами.
Меган похизувалася стрункою фігурою і пишними і сексуальними грудьми.
"Сонечко і гарні емоції", – підписала світлину модель.
Нагадаємо, Меган Бартон Генсон продемонструвала звабливий образ у чорній довгій сукні з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст.
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