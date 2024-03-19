Ух, яка: британська телезірка у леопардовому купальнику похизувалася сексуальним бюстом

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію знімків, на яких вона похизувалася гламурним пляжним луком.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона постала у сексуальному леопардовому купальнику із золотою фурнітурою. Глоя продемонструвала пишний бюст, спокусливу фігуру і плаский живіт.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі зробила пишне укладання з локонами, макіяж із накладними довгими віями і завершила аутфіт золотим браслетом і годинником.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася звабливим образом у новому комплекті мереживної білизни – блідо-рожевому з квітковою вишивкою, мереживом на ліфі і гартерами.

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