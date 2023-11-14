Ух, яка: британська телезірка у мереживній білизні продемонструвала пишний бюст

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram пікантні світлини, на яких вона похизувалася обновкою.

Феррі одягла сексуальний комплект червоної мереживної білизни з блискавкою і підтяжками.

Телезірка похизувалася пишним спокусливим декольте і тонкою талією.

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Глоя розпустила скуйовджене волосся і зробила макіяж, не нафарбувавши лише очі.

Нагадаємо, а британська модель Демі Роуз позувала у відвертій фотосесії лише у стрингах, демонструючи сексуальні форми.

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