Ух, яка: Діта фон Тіз топлес позувала на величезній помаді

Ух, яка: Діта фон Тіз топлес позувала на величезній помаді

48-річна діва бурлеска без бюстгальтера виступила на шоу.

Діта фон Тіз опублікувала в Instagram знімок зі свого еротичного шоу. Виступала бурлеск-діва, сидячи на величезній помаді. Вона спокусливо вигиналася назад, притримуючи руками у цей момент волосся. Фото можна переглянути за цим посиланням.

Діта була топлес. Соски вона сховала під наклейками з пензликами.

На красуні був шкіряний чорний пояс із підтяжками, панчохи та ботфорти на шпильках.

Шию фон Тіз прикрасила чокером із камінням. Насичений макіяж завершив її відвертий образ.

Раніше діва бурлеску показала фото з ліжка. Вона постала у чорній мереживній білизні з колекції власного бренду Dita Von Teese Lingerie, поверх якої одягла чорний прозорий халат.

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