Ух, яка: Діта фон Тіз топлес позувала на величезній помаді

48-річна діва бурлеска без бюстгальтера виступила на шоу.
Діта фон Тіз опублікувала в Instagram знімок зі свого еротичного шоу. Виступала бурлеск-діва, сидячи на величезній помаді. Вона спокусливо вигиналася назад, притримуючи руками у цей момент волосся. Фото можна переглянути за цим посиланням.
Діта була топлес. Соски вона сховала під наклейками з пензликами.
На красуні був шкіряний чорний пояс із підтяжками, панчохи та ботфорти на шпильках.
Шию фон Тіз прикрасила чокером із камінням. Насичений макіяж завершив її відвертий образ.
Раніше діва бурлеску показала фото з ліжка. Вона постала у чорній мереживній білизні з колекції власного бренду Dita Von Teese Lingerie, поверх якої одягла чорний прозорий халат.
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