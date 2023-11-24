Ух, яка: екс"ангел" Victoria's Secret у кораловій мінісукні похизувалася стрункими ногами

Леомі Андерсон любить носити корооткі вбрання, у яких вона демонструє свою гордість – довгі ноги.

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – повеселилася на вечірці британського Vogue 2023 Forces For Change, яка відбулася у Лондоні.

Для такого івенту вона обрала коралову мінісукню з короткою торочкою, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Зверху модель одягла чорну шкірянку з хутром і шкіряним поясом. Взута Леомі була у чорні босоніжки на шпильках, у руці вона тримала срібну сумочку, інкрустовану стразами, на ланцюжку.

Леомі Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і блиском кольору лате і завершила лук молочним манікюром.

Нагадаємо, на церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards Леомі Андерсон прийшла у блискучій мінісукні зі стразами.

Читайте також: