Ух, яка: екс"ангел" Victoria's Secret у кораловій мінісукні похизувалася стрункими ногами

Леомі Андерсон любить носити корооткі вбрання, у яких вона демонструє свою гордість – довгі ноги.
Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – повеселилася на вечірці британського Vogue 2023 Forces For Change, яка відбулася у Лондоні.
Для такого івенту вона обрала коралову мінісукню з короткою торочкою, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Зверху модель одягла чорну шкірянку з хутром і шкіряним поясом. Взута Леомі була у чорні босоніжки на шпильках, у руці вона тримала срібну сумочку, інкрустовану стразами, на ланцюжку.
Андерсон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і блиском кольору лате і завершила лук молочним манікюром.
Нагадаємо, на церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards Леомі Андерсон прийшла у блискучій мінісукні зі стразами.
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