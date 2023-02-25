Ух, яка: Кім Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою і пласким животом

Кім Кардашян вирішила потішити свою багатомільйонну публіку в Instagram пікантними світлинами з відпочинку. На них зірка реаліті у спокусливому образі підіймалася бетонними сходами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На красуні було біле бікіні на зав'язках її власного бренду SKIMS SWIM, плавки якого вона прикрасила блискучим ланцюжком. Купальник чудово сидів на Кім і підкреслював її сексуальні форми. Вона також похизувалася пласким животом.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Волосся зірка розпустила і одягла на обличчя окуляри.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Фотографувала Кім її молодша сестра Кендалл Дженнер.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян продемонструвала ефектний лук у шкіряній металево-червоній сукні максі без бретелей від бренду Rick Owens.

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