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Ух, яка: Кім Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою і пласким животом

Ух, яка: Кім Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою і пласким животом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1662
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1 хв
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Ух, яка: Кім Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою і пласким животом

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Давненько 42-річна зірка реаліті не показувалася у купальнику.

Кім Кардашян вирішила потішити свою багатомільйонну публіку в Instagram пікантними світлинами з відпочинку. На них зірка реаліті у спокусливому образі підіймалася бетонними сходами.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На красуні було біле бікіні на зав'язках її власного бренду SKIMS SWIM, плавки якого вона прикрасила блискучим ланцюжком. Купальник чудово сидів на Кім і підкреслював її сексуальні форми. Вона також похизувалася пласким животом.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Волосся зірка розпустила і одягла на обличчя окуляри.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Фотографувала Кім її молодша сестра Кендалл Дженнер.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян продемонструвала ефектний лук у шкіряній металево-червоній сукні максі без бретелей від бренду Rick Owens. 

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Дата публікації
Перегляди
1662
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