Ух, яка: Кім Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою і пласким животом

Давненько 42-річна зірка реаліті не показувалася у купальнику.
Кім Кардашян вирішила потішити свою багатомільйонну публіку в Instagram пікантними світлинами з відпочинку. На них зірка реаліті у спокусливому образі підіймалася бетонними сходами.
На красуні було біле бікіні на зав'язках її власного бренду SKIMS SWIM, плавки якого вона прикрасила блискучим ланцюжком. Купальник чудово сидів на Кім і підкреслював її сексуальні форми. Вона також похизувалася пласким животом.
Волосся зірка розпустила і одягла на обличчя окуляри.
Фотографувала Кім її молодша сестра Кендалл Дженнер.
Нагадаємо, Кім Кардашян продемонструвала ефектний лук у шкіряній металево-червоній сукні максі без бретелей від бренду Rick Owens.
Читайте також: