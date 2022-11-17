Ух, яка: Кім Кардашян у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальними формами

Кім Кардашян обожнює демонструвати фоловерам у соцмережі свої сексуальні форми. Вона це робить, як в одязі, так і без нього.

Цього разу зірка реаліті вирішила похизуватися і спокусливою фігурою, і новинкою від власного бренду SKIMS.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На знімках в Instagram Кардашян постала у мініатюрному бікіні шоколадного кольору зі стразами. Купальник чудово сидів на її пишних формах і підкреслював сексуальність Кім.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Лук вона доповнила розпущеним волоссям і макіяжем у нюдових відтінках.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Приміряла Кардашян ще одне бікіні – такого самого фасону, але іншого кольору – бежевого і теж зі стразами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Впевнені, що після цих світлин багато шанувальниць Кім захоче придбати собі такий купальник.

Нагадаємо, нещодавно Кім навідалася до свого бутика у Сенчурі-Сіті. Вона була одягнена у відверте боді кольору металік, світло-блакитні широкі джинси з високою талією і довгий плащ, який нагадував фольгу.

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