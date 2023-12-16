Ух, яка: модель Playboy у в'язаному бікіні похизувалася сексуальними формами

Кіндлі Маєрс влаштувала під час відпустки на морі пікантний фотосет.
Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – потішила фоловерів в Instagram знімками з гарячої фотосесії, яка відбулася під час її відпочинку на Карибському морі.
Красуня постала перед об'єктивом фотокамери у жовтому в'язаному бікіні з китицями на зав'язках. Кіндлі з різних ракурсів продемонструвала своє підтягнуте тіло.
А ще білявка продемонструвала свої пишні сексуальні груди і пружні спокусливі сідниці.
Маєрс постала з насиченим макіяжем, укладанням із мокрим ефектом і в прикрасах. Вона позувала у морі, біля дерева і на дереві.
Нагадаємо, минулого разу Кіндлі Маєрс у білизні з квітковими аплікаціями похизувалася пишним бюстом.
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