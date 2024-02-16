Ух, яка: Ніколь Шерзінгер у купальнику продемонструвала пружні сідниці

Колишня зірка Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер показала фоловерам в Instagram нову пікантну світлину з відпочинку на Мальдівах, куди вона поїхала разом зі своїм нареченим Томом Евансом.

Артистка позувала спиною до фотокамери у басейні з гарним виглядом на Індійський океан. На ній був чорний купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Ніколь похизувалася пружними і сексуальними сідницями.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

А ще зірка виклала кумедне селфі, на якому зробила губи "качечкою".

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер показала ідеальну фігуру у бікіні з принтом "зебра".

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