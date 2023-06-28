Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Ух, яка: Сальма Гаєк показала, як оголеною релаксувала у сауні

Ух, яка: Сальма Гаєк показала, як оголеною релаксувала у сауні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1416
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ух, яка: Сальма Гаєк показала, як оголеною релаксувала у сауні

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

56-річна акторка зізналася, що їй допомагає побороти стрес.

Сальма Гаєк показала фоловерам в Instagram, як вона відпочиває, і що їй допомагає боротися зі стресом.

Позбавитися стресу акторці допомагає сауна. На світлинах Сальма оголеною, із розпущеним вологим волоссям та із заплющеними очима лежала на полиці. Інтимні місця зірка прикрила білими рушниками. Та, навіть, прикрившись, вона блиснула сексуальними вигинами свого тіла.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Скористайтеся цілющою силою сауни і позбавтеся стресу", – підписала фото акторка.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, минулого разу Сальма Гаєк продемонструвала стильний лук у корсеті з темного деніму, джинсах кльош і великому капелюсі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1416
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація