Ух, яка: Сальма Гаєк показала, як оголеною релаксувала у сауні

56-річна акторка зізналася, що їй допомагає побороти стрес.

Сальма Гаєк показала фоловерам в Instagram, як вона відпочиває, і що їй допомагає боротися зі стресом.

Позбавитися стресу акторці допомагає сауна. На світлинах Сальма оголеною, із розпущеним вологим волоссям та із заплющеними очима лежала на полиці. Інтимні місця зірка прикрила білими рушниками. Та, навіть, прикрившись, вона блиснула сексуальними вигинами свого тіла.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Скористайтеся цілющою силою сауни і позбавтеся стресу", – підписала фото акторка.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, минулого разу Сальма Гаєк продемонструвала стильний лук у корсеті з темного деніму, джинсах кльош і великому капелюсі.

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