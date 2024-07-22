Ух, яка: сексуальна Оля Полякова у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Співачка розбурхала уяву шанувальників пікантним відео.
Оля Полякова опублікувала в Instagram коротке відео з відпочинку, зняте на балконі номера.
На ньому артистка постала у стильному чорному бікіні із золотою фурнітурою. Співачка у спокусливій позі похизувалася ідеальною та сексуальною фігурою.
Свій лук Оля доповнила сонцезахисними окулярами, в'єтнамками і віялом.
"Спека вщухла!) Кажуть рілси до 3 сек залітають швидше) перевіримо?))" – підписала відео співачка.
А в Instagram Stories Полякова показала свою фігуру з інших ракурсів. Вона блиснула накачаним пресом і стрункими ногами.
Нагадаємо, Оля Полякова у сукні з вирізом на животі і під гітару виступила перед військовими.
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