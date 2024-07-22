Ух, яка: сексуальна Оля Полякова у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Оля Полякова опублікувала в Instagram коротке відео з відпочинку, зняте на балконі номера.

На ньому артистка постала у стильному чорному бікіні із золотою фурнітурою. Співачка у спокусливій позі похизувалася ідеальною та сексуальною фігурою.

Свій лук Оля доповнила сонцезахисними окулярами, в'єтнамками і віялом.

"Спека вщухла!) Кажуть рілси до 3 сек залітають швидше) перевіримо?))" – підписала відео співачка.

А в Instagram Stories Полякова показала свою фігуру з інших ракурсів. Вона блиснула накачаним пресом і стрункими ногами.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, Оля Полякова у сукні з вирізом на животі і під гітару виступила перед військовими.

Читайте також: