Ух, яка: Стелла Максвелл сукнею у білизняному стилі підкреслила струнку фігуру

34-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret, як завжди, мала розкішний вигляд.
Стелла Максвелл відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.
Для такої події вона обрала чорну довгу сукню у білизняному стилі на бретельках, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Лук модель доповнила чорними шкіряними рукавичками і чорними туфлями.
У Максвелл було розпущене волосся з боковим проділом і макіяж смокі-айс. Стелла прикрасила вуха лаконічними сережками, а шию – діамантовим кольє.
Нагадаємо, Стелла Максвелл у короткій сукні з квітковими аплікаціями і на шпильках побувала на Тижні моди у Парижі.
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